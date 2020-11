Teggiano: la didattica del “Leto” si ferma per un sofferto raccoglimento in memoria di Federica

Anche la didattica del “Pomponio Leto” di Teggiano si ferma per un ultimo saluto alla giovane Federica Tropiano, morta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, in seguito ad un tragico incidente domestico.

Durante i funerali, che si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Giuseppe operaio nella frazione Pantano di Teggiano, per 10 minuti, dalle ore 10.50 alle 11, l’attività didattica del “Leto” si è fermata per ricordare Federica.

I circa 1.000 studenti ed i loro docenti, impegnati nella didattica a distanza, si sono raccolti nel silenzio ricordando così quella che è stata per 5 anni la loro compagna. Federica, infatti, ha frequentato il Liceo Economico Sociale presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Teggiano, diplomandosi 2 anni fa.

“E’ stata una volontà dei docenti e degli studenti che ho immediatamente condiviso – ha riferito la Preside del ‘Pomponio Leto’, Maria D’Alessio -. La tragedia che ha colpito questa nostra ex allieva ha scosso tutti, soprattutto quei docenti che l’hanno seguita nei cinque anni di studio e tutti i compagni che l’hanno, nel tempo, conosciuta. Fermarci tutti, oggi, per 10 minuti, in sofferto raccoglimento, è stato il segno della nostra vicinanza alla famiglia di Federica e a tutti quelli che l’hanno conosciuta e incontrata, colpiti da un dolore che neanche il tempo riuscirà mai a cancellare“.

