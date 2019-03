Credere nel talento dei giovani del Vallo di Diano offrendo loro l’opportunità di dimostrare le proprie capacità. Si riassume così il senso del progetto “Naming” presentato questa mattina dall’azienda DFL Lamura al Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Presenti in Aula Magna al cospetto degli studenti delle classi terza, quarta e quinta il Dirigente scolastico Rocco Colombo, il professore Germano Torresi e Luigi Nasti, Responsabile Marketing e Comunicazione della DFL.

L’azienda di Sala Consilina è uno dei più noti distributori nel Centro-Sud Italia di articoli da ferramenta, giardinaggio, casalinghi, bricolage ed edilizia, con circa 5500 clienti attivi e oltre 50mila metri quadrati di capannoni. Nata grazie al sacrificio e alle eccellenti capacità imprenditoriali del compianto Pinuccio Lamura, oggi è portata avanti con successo dalla forza dei giovani figli Pasquale e Francesco. Lo scorso anno la DFL ha il progetto “Start Up Evolution Pinuccio Lamura” per lanciare sul mercato idee giovani e nuove premiando con una borsa di studio una giovane Start Up avellinese. Quest’anno, invece, attraverso “Naming” ha deciso di rivolgersi al territorio offrendo la possibilità agli studenti del Liceo Artistico teggianese di realizzare il nuovo marchio dell’azienda da applicare ad una serie di molteplici prodotti diversi tra loro per famiglia merceologica. Ai primi tre classificati verrà riconosciuto un premio, così come allo stesso Istituto.

“Ringrazio la DFL Lamura, tra le più importanti del territorio, che ha manifestato un interesse significativo per il nostro Liceo, – ha affermato soddisfatto il Dirigente scolastico, Rocco Colombo – quando una scuola viene attenzionata da attività produttive vuol dire che ciò che facciamo non passa inosservato. Se aziende importanti vogliono affidare il loro marchio al Liceo Artistico non possiamo che esserne orgogliosi“.

Prossimamente, inoltre, verrà firmato un protocollo di intesa che darà la possibilità di effettuare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro proprio con la DFL.

“Negli ultimi tempi la comunicazione aziendale è cambiata e stiamo cominciando a capire questo nuovo approccio ai clienti – ha spiegato agli studenti Luigi Nasti – Quest’anno vogliamo coinvolgere il Liceo Artistico e dare un’opportunità ai suoi giovani per aiutarli ad affrontare il rapporto con il mondo del lavoro. È grazie alle vostre idee se un domani si potrà continuare a crescere e ad evolversi. Perché rivolgerci ad un’agenzia quando, invece, abbiamo elementi geniali come voi giovani studenti pieni di idee?“.

– Chiara Di Miele –