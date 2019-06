Teggiano: intitolata al senatore Antonio Innamorato l’Aula Magna del “Pomponio Leto”

Una giornata storica quella vissuta dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano dove questa mattina è stata intitolata l’Aula Magna alla memoria del senatore Antonio Innamorato. Parlamentare instancabile, Sottosegretario all’Istruzione, sindaco di Teggiano, Presidente della Provincia e preside del “Leto”. Fu lui a volerne la dislocazione nel posto in cui si trova ancora oggi, in un’ottica di valorizzazione del centro storico. Particolarmente legato alla sua Teggiano, dove ha vissuto fino agli ultimi giorni donando a chiunque perle di saggezza e consigli orientati al futuro e allo sviluppo. Politica, scuola e territorio sono state senza ombra di dubbio le parole chiave che hanno contraddistinto negli anni l’azione del politico teggianese mai dimenticato.

Presenti alla cerimonia il Dirigente scolastico Rocco Colombo, il sindaco Michele Di Candia, l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, il Presidente del Consiglio di Istituto Giovanni Cirone, e Carmelo Setaro, già preside del “Leto”. Presenti, inoltre, il fratello del senatore Innamorato, Nicola, e le figlie Anna e Rada, oltre al Capitano Davide Acquaviva, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, e al Maresciallo Francesco Pennisi, Comandante della locale Stazione dell’Arma.

“Nella mia vita ho incontrato solo persone straordinarie che mi hanno aiutato nella crescita umana e professionale – ha esordito, commosso, il preside Colombo – e tra questi c’è sicuramente il senatore Innamorato. Mi scrisse una lettera che mi fa commuovere ogni volta che la leggo. Era un atto dovuto tributargli una presenza fissa e costante in questa scuola“.

Emozionanti le parole scritte per il senatore e lette pubblicamente dal fratello Nicola e dalla figlia Anna.

“Mai si è trovato un nome più appropriato per un’intitolazione – ha affermato il Direttore Franzese -. Il senatore Innamorato ha messo insieme la sua vita con quella della scuola e quella politica. Un punto di riferimento che oggi definiamo ‘buona prassi’ e che dobbiamo raccontare ai nostri ragazzi, ricordando l’azione di un uomo di un’area interna in cui, nonostante i disagi, si possono sviluppare sensibilità che altrove non si riscontrano“.

“Il senatore Innamorato rappresenta un importante pezzo di storia della nostra comunità – ha concluso l’assessore Matera -. Capace di educare le generazioni, di motivare i giovani. Uomo autorevole, che difendeva il suo territorio. È stato un politico che ha anticipato i tempi, leggendo il presente senza dimenticare il passato. Immaginó un territorio che aveva necessità di fare sintesi e mettersi insieme per fare fronte alle grandi città“.

– Chiara Di Miele –