Giovanni Cantalupo è il nuovo segretario generale dei pensionati della Cisl Salerno

Giovanni Cantalupo è il nuovo segretario generale della Federazione nazionale pensionati Cisl di Salerno. Ex insegnante originario di Ogliastro Cilento, da 30 anni è iscritto alla Cisl e nel corso della sua “carriera” sindacale è stato segretario generale nazionale della Cisl Beni culturali, componente del Consiglio superiore dei beni culturali per conto del Ministero e segretario confederale della Cisl Salerno.

La sua elezione è stata riconosciuta questa mattina, in occasione del consiglio generale dei pensionati salernitani della Cisl tenutosi presso l’hotel Mediterranea. Cantalupo così prende il posto del segretario generale uscente Giovanni Dell’Isola che per limiti d’età, come previsto dallo statuto del sindacato, lascia insieme al collega di segreteria Matteo Autuori.

All’evento hanno preso parte il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres, il segretario generale della Fnp Cisl Campania, Augusto Muro, la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, e Patrizia Volponi, segretaria nazionale della Fnp.

“Questo passaggio avviene in modo sereno e condiviso – ha sottolineato Dell’Isola – perché la Fnp è una organizzazione unita e coesa. L’amico che proponiamo nel ruolo di segretario generale è persona da tutti conosciuta ed è un dirigente di grande esperienza e capacità, avendo ricoperto ruoli di grande responsabilità all’interno della propria categoria e nella Cisl. L’amico Giovanni Cantalupo infatti è veramente la persona giusta per guidare la Fnp”.

– Paola Federico –