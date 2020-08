Teggiano: inaugurato alla presenza dei fedeli il nuovo ambone della Cattedrale di Santa Maria Maggiore

Un appuntamento molto sentito non solo dal punto di vista religioso ma anche storico e culturale quello che si è tenuto oggi a Teggiano all’interno della Cattedrale di Santa Maria Maggiore con la presentazione del nuovo ambone.

L’opera è stata progettata dal professore Antonio Tortorella di Sala Consilina, supportata dall’Ufficio Tecnico diocesano e validata dalla Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Archeologici di Salerno e Avellino e realizzata con l’ausilio della ditta “Aumenta Michele”.

Uno stuolo di fedeli, pur nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento anti-Covid, ha partecipato alla cerimonia di benedizione e inaugurazione alla presenza, tra gli altri, del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, del Decano Parroco della Cattedrale, don Giuseppe Puppo, del sindaco Michele Di Candia, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Teggiano, il Maresciallo Francesco Pennisi.

“La parola ambone deriva dal greco e significa ‘entrare’ – ha spiegato il Vescovo De Luca -. Con questa opera noi entriamo nella parola del Signore, la parola unisce la comunità e ci consente di crescere come persone e come fedeli. Questo ambone ci dona anche una lezione di umiltà e ci permette di avvicinare la dimensione umana al Divino. La Parola di Dio è quella che può guidarci tutti ed è l’unica che conta“.

Durante l’omelia l’architetto Marco Ambrogi ha spiegato ai presenti le caratteristiche storiche e culturali del nuovo ambone, descrivendo anche la simbologia che lo caratterizza.

“Oggi termina un percorso iniziato nel 2009 – ha esordito don Giuseppe Puppo – con il Vescovo Spinillo. Sono stati 11 anni di lavoro intelligente, costante e intenso. Restituiamo oggi a tutta la comunità quest’opera che arricchisce la nostra Cattedrale, punto di riferimento per i fedeli. È stato un percorso non sempre facile, ma grazie all’aiuto di tutte le parti coinvolte siamo riusciti tutti insieme a benedire questa opera sacra, con la quale riqualifichiamo il patrimonio ecclesiastico e facciamo cultura. Questo significa anche esprimere amore incondizionato per il proprio territorio“.

