Scontro questa sera tra Padula e Buonabitacolo. Per cause in corso di accertamento, tre auto, una Fiat Uno, una Mercedes e una Fiat Panda si sono scontrate.

I tre conducenti, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso.

– Claudia Monaco –