Teggiano: il giovane musicista Cono D’Elia presenta il suo ultimo disco “Cumbia Cò”

Musica e allegria hanno caratterizzato lo spettacolo di ieri pomeriggio, presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Teggiano, per la presentazione ufficiale di “Cumbia Cò“, l’ultimo lavoro discografico del giovane musicista teggianese Cono D’Elia.

Cono ha intrapreso lo studio della fisarmonica diatonica, meglio conosciuta come organetto, all’età di 3 anni e nel corso del tempo ha preso parte ad una serie di Campionati, approfondendo negli anni i suoi studi musicali e mettendo in piedi la “Cono D’Elia Band” oltre alla scuola di musica “Sonora” di cui è fondatore.

Forti emozioni per lui ieri sul palcoscenico dove si è esibito insieme ad un gruppo di brillanti musicisti valdianesi, tra cui Luigi Gaetani e Silvio De Filippo che con lui hanno suonato nel disco. Il simpatico titolo deriva da un gioco di parole originale che unisce lo stile musicale “Cumbia” e il termine dialettale “Cumba“, tipico modo teggianese per salutare un amico di vecchia data. “Cumbia Cò” contiene 9 brani che si legano saldamente alle tradizioni musicali del Meridione e soprattutto del Cilento, ma che non disdegnano i suoni contemporanei, con l’unico obiettivo di divertire chi balla quelle note.

Ospiti dello spettacolo, presentato dalla giornalista di Ondanews Chiara Di Miele, il pluripremiato docente di fisarmonica diatonica Alessandro Gaudio e il Maestro Nicola Casale che per primo ha preso per mano Cono accompagnandolo nel mondo dell’organetto. Entrambi si sono esibiti insieme a D’Elia in una serie di brani che hanno particolarmente divertito il numeroso pubblico in sala.

Presenti, tra gli altri, l’assessore comunale Marisa Federico, il parroco, don Salvatore Sanseverino, e il Maresciallo Francesco Pennisi, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Ai microfoni di Ondanews Cono D’Elia.

– redazione –