Quattro studenti del Liceo Scientifico di Teggiano alle finali dei Giochi Matematici alla Bocconi

Quattro studenti del Liceo Scientifico dell’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano presenti alle finali dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici presso l’Università “Bocconi” di Milano, giunti quest’anno alla 26^ edizione.

Su circa 800 studenti provenienti dalle Scuole Superiori di ogni parte d’Italia, infatti, il Liceo Scientifico di Teggiano è stato rappresentato da ben 4 studenti, accompagnati dalle professoresse Angela Bevilacqua ed Elisabetta La Vecchia.

Nella categoria L2 riservata agli studenti delle classi quinte e del primo biennio universitario con Giovanni Trotta, nella categoria L1 riservata alle classi seconde, terze e quarte degli istituti superiori con Filomena Romano e Marco Del Vecchio, nella categoria C2, riservato agli studenti delle classi prime con Giovanni Siervo.

“Si tratta di un risultato straordinario per il nostro Liceo Scientifico di Teggiano – ha riferito il Dirigente scolastico del Pomponio Leto, Rocco Colombo – Essere entrati in finale, ai Giochi Internazionali di Matematica per il sesto anno consecutivo, rappresenta sicuramente un risultato importante ed il merito va sicuramente ai docenti di questa scuola che riescono a fornire le giuste conoscenze e competenze ai nostri studenti, in un ambito così importante, quale quello matematico”.

Alla finale di Milano anche due studenti dell’Istituto Superiore “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio. Si tratta di Biagio Tropiano e di Lezziero Greco.

