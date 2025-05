Il Comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia, aderisce al progetto IOPP – Italian Online Probability Panel, il primo panel probabilistico online rappresentativo della popolazione residente in Italia tra i 18 e i 74 anni.

A supporto delle attività di rilevazione è stato incaricato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da CSA Research e Intellera Consulting, che si occuperà dello svolgimento delle interviste “porta a porta” sul territorio comunale.

L’obiettivo di IOPP è costruire una moderna infrastruttura nazionale per la ricerca sociale, in grado di raccogliere in modo continuativo dati affidabili e aggiornati su temi chiave come famiglia, lavoro, condizioni economiche, stili di vita, disuguaglianze e trasformazioni culturali.

Le informazioni raccolte rappresenteranno una solida base empirica a supporto della ricerca scientifica e della divulgazione dei dati relativi alla popolazione italiana tra policy maker, soggetti istituzionali e società civile.

A Teggiano è stato selezionato casualmente un campione di individui per partecipare all’indagine. Le persone coinvolte hanno ricevuto una lettera personalizzata, contenente un QR code e un codice di accesso per compilare il questionario online in pochi minuti e in completa autonomia.

Il Comune di Teggiano dunque invita alla partecipazione ricordando che è volontaria, tutelata da elevati standard di riservatezza e pienamente conforme alla normativa. A titolo di riconoscimento per il contributo offerto, i partecipanti riceveranno un incentivo economico sotto forma di buoni spesa fino a un valore massimo di 25 euro al termine del primo anno di partecipazione.