Teggiano: grande successo per le prime due serate della Pisatura. Stasera ultimo appuntamento

Grande successo per le prime due serate della Pisatura 2019 a Prato Perillo di Teggiano.

L’evento, giunto alla sua 5^ edizione e organizzato dall’Associazione Culturale As.CAM, terminerà in grande stile questa sera.

Pienone per le prime due date, caratterizzate da tanta allegria e divertimento per grandi e piccini grazie al connubio tra ottimo cibo, intrattenimento e buona musica. Durante la serata si è svolta una rappresentazione teatrale in abiti d’epoca con la rievocazione delle fasi della “pisatura”, antico metodo di separazione della spiga di grano dal chicco, mediante l’utilizzo di una pietra (lu trigliu) trainata da una coppia di buoi che girano in tondo nell’aia.

I più piccoli hanno potuto provare l’esperienza singolare della mungitura grazie alla simpatica mucca Lola.

L’ambiente è stato adornato con trattori d’epoca per rievocare le fasi della pisatura e della cura dei terreni, il tutto condito con musica, canti e balli che hanno intrattenuto il pubblico in un’atmosfera che ha riportato ai “tempi antichi” i presenti, grazie anche alla mostra degli attrezzi antichi e caratteristici del territorio teggianese.

Oggi l’ultimo giorno della Pisatura 2019 a partire dalle 18.30 con la prova di abilità con trattori e la relativa sfilata d’epoca.

“Siamo soddisfatti dell’affluenza delle sere scorse – ha dichiarato il presidente dell’associazione As.CAM Carmine Marino – anche quest’anno il pubblico ci ha dimostrato il suo affetto. Questo conferma che ormai la Pisatura è diventato un appuntamento fisso per i cittadini del Vallo di Diano. Questo pomeriggio vi aspettiamo numerosi per la sfilata d’epoca e in serata per il folklore locale, piatti della tradizione e tanta buona musica”.

– Maria De Paola –