Teggiano: furto in un’abitazione a Prato Perillo. Ladri forzano il portone e portano via gioielli in oro

Ancora un furto in abitazione si è verificato nel territorio del Vallo di Diano.

Ieri sera ignoti hanno preso di mira un appartamento lungo la Strada Provinciale a Prato Perillo di Teggiano. Sono entrati forzando il portone principale con un piede di porco al piano terreno dell’edificio. Saliti al primo piano hanno forzato la porta d’ingresso dell’appartamento e, una volta all’interno, hanno cominciato a rovistare in tutte le stanze, in particolar modo nelle camere da letto, mettendo tutto a soqquadro.

Hanno svuotato i cassetti, gettato a terra oggetti e tolto quadri dalle pareti in cerca di una cassaforte. Secondo la testimonianza dei proprietari di casa il furto è avvenuto intorno alle 18.00 di ieri, quando si sono allontanati da casa per circa mezz’ora. I ladri si sono quindi introdotti velocemente nell’appartamento, rovistando ovunque.

Sono riusciti a portare via alcuni gioielli in oro, tra cui un anello, e un braccialetto di perle e sono fuggiti via. Una volta rientrati a casa i proprietari si sono resi conto dell’accaduto e hanno subito allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini del caso.

– Antonella D’Alto –