Al continuo depauperamento degli uffici che negli ultimi anni stanno lasciando il Vallo di Diano (Tribunale, Carcere, Enel) va aggiunto, da oggi, anche il Servizio di Formazione Professionale che, istituito a Sala Consilina, da un quarto di secolo aveva la sua sede a Teggiano in Via Vecchia nella frazione Piedimonte.

Da oggi, infatti, porte definitivamente sbarrate per la struttura che, nel corso di 25 anni, ha visto passare qualche migliaio di partecipanti ai corsi professionali (ne sono stati realizzati 118 dal 1994 al 2010), contribuendo a formare stenotipisti, esperti nel campo turistico (dalle guide agli accompagnatori per passare agli addetti al settore), guide naturalistiche, operatori per il Parco Nazionale, segretari d’albergo, programmatori computer, animatori di comunità, restauratori per opere murarie, elettricisti, parrucchieri, giardinieri, casari, assistenti geriatrici, per finire ai corsi REC e RAC destinati ai rappresentanti ed agenti di commercio.

Tante professionalità formate da docenti qualificati nei vari settori, che da qualche anno sono rimasti a guardare. Inevitabile il declino che ha finito per rendere, negli ultimi tempi, quasi superflua la presenza degli uffici che ora sono costretti a chiudere i battenti.

I pochi dipendenti ancora in servizio, che stavano operando in progetti diversi dalla formazione, sono stati trasferiti presso altre strutture di competenza della Regione, mentre il territorio si svuota di un’altra struttura che ha contribuito alla crescita culturale ed imprenditoriale del territorio.

Tutto ciò, c’è da aggiungere, nell’indifferenza generale. Intanto la struttura di proprietà del Comune potrebbe assumere una nuova connotazione e diventare la nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Teggiano.

