Teggiano: domani porte aperte all’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”

Ultime opportunità per gli studenti delle Scuole Medie del Vallo di Diano, per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, in vista delle future iscrizioni, il cui termine di scadenza è stato fissato al 31 di gennaio prossimo.

Per l’occasione, domani le porte del “Pomponio Leto” rimarranno aperte per l’intera giornata. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30, gli alunni di terza media e le loro famiglie saranno accolti dal dirigente scolastico, Rocco Colombo, con la presentazione dell’offerta formativa dei sette Licei presenti a Teggiano.

Da quest’anno come è ormai noto, ai sei licei (Artistico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, Scientifico Tradizionale e Scienze Applicate) si è aggiunto il Liceo Scientifico-Matematico, che rappresenta una vera novità nel panorama scolastico nazionale. Alle discipline comprese nel piano di studi del Liceo Scientifico su base quinquennale, infatti, si aggiungono moduli di studio riguardanti Informatica, Logica, Cosmologia e rinforzo della Fisica e delle Scienze Naturali.

Al termine, docenti e alunni accompagneranno gli ospiti nel tour attraverso tutti gli ambienti della scuola, durante il quale sarà possibile assistere agli esperimenti che vengono svolti dagli studenti nei laboratori di Scienze, di Fisica, di Chimica, di Lingue Straniere. Inoltre, fino al prossimo 30 gennaio, su richiesta delle famiglie, è concessa agli alunni di terza media la possibilità di trascorrere un’intera giornata scolastica presso la scuola superiore di Teggiano.

Gli Uffici di Segreteria saranno aperti anche nella giornata di domenica per supportare le famiglie nella procedura delle iscrizioni online.

