Albino Bruno, 17enne di San Giovanni a Piro, riceve a Bangkok il premio ONU “Outstanding Delegate”

Un importante riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per Albino Bruno, 17enne originario di San Giovanni a Piro che da sette mesi si trova in Thailandia per uno scambio Interculturale.

Il giovane studente infatti ha partecipato, insieme ad altri 350 ragazzi provenienti da tutto il mondo, a una simulazione di una conferenza denominata “Securing Humanity in the age of distruptive world” organizzata nella Capitale thailandese dall’ONU in collaborazione con la “Thammasat University Model United Nation” di Bangkok. I partecipanti, tutti ragazzi di un’età compresa tra i 17 e i 25 anni, sono stati divisi in quattro diversi comitati per affrontare il tema proposto e ricercare delle soluzioni che rispettino sopratutto l’essenza dell’essere umano nei suoi molteplici aspetti.

Inserito nel comitato “United Nations Development Programme” Albino in sede ONU ha rappresentato la Repubblica di Singapore e ha proposto quelle che per lui erano le soluzioni migliori rispetto all’argomento. La discussione tenuta da Albino prima nella “Bank of Thailand” e poi nella sede della “Commissione Economica e Sociale per l’Asia” ha convinto pienamente gli organizzatori che hanno infine deciso di premiare il ragazzo come migliore “Outstanding Delegate”.

“È stata un’esperienza unica che mi ha formato molto – ha dichiarato Albino Bruno – Non solo sotto il profilo tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano. Ho infatti avuto la possibilità, grazie a tutta questa esperienza completamente nuova per me, di conoscere persone e instaurare un forte e sincero legame con tutti”.

– Maria Emilia Cobucci –