Domani, sabato 10 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’Ufficio Europa Teggiano è aperto al pubblico per l’attività di front office prima di una breve pausa estiva. Saranno disponibili info sui programmi Cultura Crea, Resto al Sud, Yes I Start Up, notizie riguardanti le graduatorie regionali del P.O.C. e Santuari/Edificio Culto, sulla manifestazioni di interesse “Rural HUB” inerente alla “Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano, sul bando Scuola Viva IV annualità e i moduli per l’iscrizione ai Corsi Triennali per Lavorazioni Artistiche ed altre opportunità.

Un’intensa attività di divulgazione, di animazione territoriale e di coaching per sostenere la crescita culturale delle aree interne in materia di imprenditorialità, sviluppo sostenibile, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio, servizi strategici e innovazione sociale, attuato dalla Città di Teggiano in partnership con la QS & Partners di Vincenzo Quagliano. Oltre 150 giovani provenienti da tutti i comuni del Vallo di Diano e dai comprensori limitrofi hanno scoperto così un nuovo interesse per il territorio che passa attraverso la conoscenza e la partecipazione consapevole a programmi e piani attuativi.

Da qui l’esigenza di conoscere sia il funzionamento che la gestione delle attività da parte delle Istituzioni preposte allo sviluppo, quali la Comunità Montana (per il Piano Strategico Aree Interne Città Vallo di Diano), il GAL Vallo di Diano, il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, Ambito S10 per avere un ruolo più attivo e operativo.

In tale senso l’Ufficio Europa Teggiano, accreditato da INVITALIA S.p.A., contribuisce con progetti di micro imprenditorialità, con la creazione di reti e il coinvolgimento del sistema economico e sociale a creare nuova economia e lavoro pianificando piani di sviluppo pluriennali, tesi a qualificare la spesa in considerazione delle esigenze del territorio e dei suoi attori.

E’ questo il disegno strategico col quale è stato concepito dall’Amministrazione Comunale di Teggiano, guidata da Michele Di Candia, l’Ufficio Europa della Città di Teggiano, nella convinzione che solo un territorio informato, coinvolto e organizzato può far crescere e concretizzare idee di nuove attività e azioni di sviluppo economico ed occupazionale durature.

– Paola Federico –