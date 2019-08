Marco Fasano di Sala Consilina tra i giocatori dell’Under 15 della Salernitana

Una nuova e bella esperienza ha come protagonista uno dei tanti giovani talenti del territorio del Vallo di Diano. Il giovane Marco Fasano di Sala Consilina giocherà la prossima stagione negli Under 15 della Salernitana, gareggiando con la squadra nel campionato Giovanissimi Nazionali – Serie A/B.

Il 15enne ha mosso i suoi primi passi all’età di 8 anni con una squadra locale l’Atletico Consilinum. In questa squadra ha giocato per tre anni consecutivi, per poi passare alla Scuola Calcio Emanuele Belardi dove è rimasto per circa un anno. Ritornato tra le file della squadra che ha dato il via alla sua ascesa, ha contemporaneamente sostenuto un provino per poter entrare nel club granata.

Il giovane centrocampista centrale dall’età di 12 anni indossa la maglia della Salernitana e dopo tre anni di sacrifici e successi si appresta a vivere una nuova e gratificante stagione.

“Sarà una bellissima esperienza – commenta Marco –, anche molto difficile perché ci sarà tanta concorrenza per il mio ruolo. Devo combattere per guadagnare il posto da titolare“.

– Annamaria Lotierzo –