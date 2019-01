Teggiano: domani il concerto “Arie e Danze nella Valle” con i Maestri Cimino, Langone e Lingardo

Domani presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, alle ore 19.00, si terrà il concerto “Arie e Danze nella Valle“, musiche dagli archivi storici del Vallo di Diano con Antonio Cimino al flauto, Francesco Langone alla chitarra e Cosimo Lingardo al contrabbasso.

Nel Vallo di Diano sono presenti due importanti fondi musicali, uno a Teggiano presso il trecentesco palazzo Carrano e l’altro a San Rufo presso la famiglia De Vita.

Durante il concerto saranno proposte musiche dai lavori tratti dai Cd “ariantiche”, “Musica nei salotti del vallo di Diano” e “Suoni da una terra antica” prodotti dal Centro Studi Musicali del Vallo di Diano. Un appuntamento per far rivivere l’ambiente musicale di una volta dove in tempi e luoghi oggi improbabili le autorità di allora coltivavano la musica ad alti livelli.ù

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Teggiano, guidata dal Presidente Biagio Matera in collaborazione con il Centro Studi Musicali del Vallo di Diano.

– Paola Federico –