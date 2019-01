Sanza: educazione ambientale ai giovani studenti con gli incontri del Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano di Montano Antilia, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ed Ente certificatore per l’Alternanza Scuola Lavoro riconosciuto dal MIUR, ha inteso avviare con l’Istituto Comprensivo di Sanza un ciclo di incontri sul tema dell’educazione ambientale e sulla conoscenza del territorio.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, gli incontri propedeutici si svolgeranno presso il CEA-Centro educazione ambientale, dove l’Amministrazione metterà a disposizione dei giovani alunni l’utilizzo del Museo multimediale e delle aule in cui verranno organizzate lezioni sulla flora e fauna del comprensorio del Monte Cervati, orientamento e sicurezza in montagna, storia e tradizioni del caratteristico borgo di Sanza.

Il CAI si avvarrà della collaborazione del Comando territoriale Carabinieri Parco con incontri dedicati alla tutela della biodiversità e dimostrazione pratica con il Nucleo Cinofilo Antiveleno. Dopo gli incontri propedeutici in aula, gli alunni con gli accompagnatori escursionistici e il personale docente parteciperanno alle attività esterne: visita Inghiottitotio di Vallivona con esercitazione pratica sull’orientamento, segnatura e tracciatura di un sentiero CAI, domenica 7 aprile Family CAI presso l’antico mulino comunale di Sanza, dove gli alunni insieme ai soci CAI affronteranno il tema della tutela delle acque con escursione lungo il fiume Bussento, sabato 4 maggio scambio interculturale con una scuola tedesca che sarà ospite dell’Amministrazione Comunale, sabato 9 giugno gli alunni e gli accompagnatori accoglieranno i tanti escursionisti in occasione del “Sabato culturale del Parco” organizzando un trekking urbano al fine di promuovere le risorse storico culturali abbinate alla promozione dei prodotti tipici e rievocando i vecchi mestieri.

– Chiara Di Miele –