Teggiano: approvati in Consiglio il DUP e il Bilancio di previsione. La minoranza vota contro

Si è svolto questa mattina il Consiglio comunale di Teggiano che ha visto l’approvazione a maggioranza del Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021.

Come spiegato dal consigliere Rosa Cimino, sono in tutto 11 opere e i lavori riguardano il restauro conservativo dell’obelisco di San Cono, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della Scuola Media comunale e della Scuola Elementare e Materna del capoluogo, la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, delle strade comunali nelle aree nord-ovest e nord-est e delle strade provinciali. Altri lavori riguardano l’ampliamento del cimitero comunale, la riqualificazione della rete d’illuminazione pubblica e l’eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero. Sono previsti interventi anche nell’area PIP e sono in programma lavori per il completamento della rete fognaria.

I consiglieri di minoranza hanno chiesto chiarimenti sui progetti triennali presentati in Regione e sui lavori non presenti nel Programma. Secondo la minoranza non c’è una progettualità che guardi ad uno sviluppo e ad un futuro roseo del paese.

Approvati, sempre a maggioranza, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione esercizio 2019/2021. A relazionare sui punti è stato il consigliere Cono Morello che ha spiegato come “il DUP si articola in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica riporta le linee programmatiche di mandato, mentre nella sezione operativa vengono individuati i programmi. Il Revisore dei Conti dà parere favorevole all’approvazione del DUP”.

Per quanto riguarda il Bilancio, il 2018 porta un risultato d’amministrazione di oltre 2 milioni di euro e l’Ente chiude in avanzo. Anche per questo punto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione dato che è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge.

“Il DUP non contiene alcuna programmazione strategica né una qualsivoglia linea operativa. Si snoda attraverso un copia e incolla – dichiara il capogruppo di minoranza Rocco Cimino – A nostro avviso questo Bilancio non rispetta i criteri di finanza pubblica. Non possiamo approvare né il DUP né il Bilancio perché bisogna modificarli”.

Il Consiglio ha anche approvato il Regolamento dei Comitati Civici e il Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica.

