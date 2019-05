Giuseppe Rinaldi di Buonabitacolo concorrente del gioco “L’Eredità” su Rai 1

Giuseppe Rinaldi, di Buonabitacolo, ha partecipato questa sera a “L’Eredità”, programma tv condotto da Flavio Insinna in onda tutte le sere su Rai 1.

Giuseppe ha 21 anni e studia Economia presso l’Università di Roma la Sapienza. Nella prima prova ha dovuto rispondere “sì” o “no” alla domanda “…ha vinto il pallone d’oro?”, non riuscendo però a superarla e conquistando, purtroppo, “l’errore”.

Il ragazzo è poi stato scelto dal campione in carica per affrontare la sfida con un altro concorrente: una scalata in cui, in 60 secondi, bisogna rispondere a turno ad una definizione aiutati da alcune caselle che vengono riempite ogni due secondi con una lettera.

Il duello non è andato a vantaggio di Giuseppe che, in una sfida all’ultimo secondo, ha avuto la peggio contro Maria Rosaria ed ha dovuto abbandonare subito il gioco.

– Paola Federico –