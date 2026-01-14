C’è tempo fino al 14 febbraio per le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado.

Un mese intero, quindi, per una scelta consapevole, soprattutto per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado che dovranno affrontare il percorso superiore di studio. Intanto la maggior parte degli Istituti Superiori continua a proporre, soprattutto attraverso gli Open Day, la propria offerta formativa, affinchè i futuri studenti possano conoscerne i dettagli ed effettuare consapevolmente la propria scelta.

Continua con successo al Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano l’iniziativa adottata da qualche anno, rivolta a tutti gli studenti delle classi finali della Scuola Secondaria di primo grado, di vivere un’intera giornata nelle classi dell’Istituto partecipando, di fatto, alle attività della classe prescelta. L’iniziativa, denominata “Giornata da liceale”, consente di partecipare, previo appuntamento, a tutte le attività della giornata che vengono normalmente svolte nelle classi prime della Scuola Superiore.

Per partecipare alla “Giornata da liceale” è possibile contattare i numeri di telefono 349-4315906 o 389-4729264.

Domenica 18 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il “Pomponio Leto” apre le sue porte e ad accogliere studenti e genitori ci saranno i docenti della scuola che presenteranno l’offerta formativa. Aperti al pubblico anche gli uffici di segretaria per eventuali chiarimenti ed iscrizioni.