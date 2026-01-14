Sabato 17 gennaio si celebra la ricorrenza di Sant’Antonio Abate e a Teggiano si terrà un pomeriggio speciale dedicato ai compagni più fidati, gli animali.

La tradizione vuole che in questa data siano messi sotto la protezione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici.

Alle 17.00 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Sant’Antuono seguita alle 17.30 dalla benedizione degli animali nel sagrato della Pietà.

“Portate con voi chi riempie casa e cuore: cani, gatti, conigli, cavalli, mucche, tartarughe…tutti. Sarà un gesto semplice, ma pieno di affetto e di comunità, per chiedere la protezione e la cura per le creature che amiamo” fanno sapere il parroco e gli organizzatori.