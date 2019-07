Teggiano: in fiamme la vegetazione nei pressi del “Pomponio Leto”. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Un incendio si è alimentato questa mattina a Teggiano in via San Biagio, a pochi metri di distanza dall’edificio che ospita l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”.

Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono alimentate tra la vegetazione che ricopre una collinetta nelle adiacenze della strada.

Tempestivo è stato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

I caschi rossi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno rapidamente domato il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, limitando notevolmente i danni alla vegetazione presente nella zona.

– Chiara Di Miele –