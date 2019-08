Teggiano: 50 anni di sacerdozio per don Salvatore Sanseverino. Mons. De Luca:“Esempio di rettitudine”

50 anni di sacerdozio per il parroco don Salvatore Sanseverino, titolare della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo di Teggiano. Una ricorrenza trascorsa nello stile del sacerdote, con i suoi familiari e nulla di più, senza festeggiamenti particolari.

“Il Giubileo sacerdotale di don Salvatore mi fa ripensare a tutto il servizio che egli ha reso in tanti anni alla nostra Diocesi – ha riferito il Vescovo, Mons. Antonio De Luca – In ultimo anche come vicario generale, uomo buono, retto, mite, uomo di comunione e di riconciliazione e soprattutto nelle sue parole e nelle sue scelte traspare quella profonda formazione teologica-pastorale che negli anni della giovinezza ha avuto modo di perfezionare presso la Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale, sezione San Luigi di Posillipo. Io personalmente gli sono grato per quanto ha fatto e per quanto continua a fare. Gli auguro di conservare la giovinezza dello spirito che contraddistingua ancora le sue scelte, il suo ministero ed il suo lavoro. Ad multos annos”.

Don Salvatore Sanserino, nato 74 anni fa, fu ordinato presbitero il 17 agosto del 1969 nella Cattedrale di Teggiano da Mons. Aldo Forzoni. Dopo aver prestato la sua opera pastorale nelle comunità parrocchiali di San Biagio in Ottati, San Michele Arcangelo ad Atena Lucana, San Pietro Apostolo e Santo Stefano a Sala Consilina, è stato chiamato a sostituire don Sebastiano Quagliariello presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Assistente di Azione Cattolica, è stato anche cappellano del carcere di Sala Consilina e docente di religione cattolica. Delegato vescovile “ad omnia” e poi vicario generale, don Salvatore è stato anche membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio presbiterale.

50 anni trascorsi sempre al servizio degli ultimi, guardando sempre con ottimismo al futuro. “Sono nelle mani della Provvidenza – dice ad Ondanews – il Signore faccia di me quello che meglio crede”.

A don Salvatore gli auguri più affettuosi da parte di tutta la redazione di Ondanews.

