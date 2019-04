Teggianesi a Brooklyn. Gli scatti del Club San Cono su “The New York Times”

“Quel che resta della Dolce Vita degli italiani a Brooklyn” è il titolo di un documentario fotografico pubblicato da “The New York Times”, noto quotidiano statunitense, con scatti di vita quotidiana degli italoamericani che anni fa, in un periodo storico connotato da un’intensa emigrazione, scelsero gli States come meta per fare fortuna.

Nelle foto di Alessandro Cinque figurano anche alcuni teggianesi ormai residenti in America. Si tratta di membri del Club San Cono di Brooklyn immortalati mentre giocano a carte e bevono un drink in compagnia.

Attimi di quotidianità di valdianesi che, legati dal culto per il Santo protettore di Teggiano, non hanno perso le abitudini che li legano alla loro terra di origine nonostante vivano ormai da anni immersi nella cultura degli USA. Nella foto di Cinque anche Nicola Trombetta, vicepresidente della Federazione delle Associazioni Campane negli USA.

Particolarmente attivo a Brooklyn il Club San Cono, presieduto da Rocco Manzolillo (presiede anche la Federazione delle Associazioni Campane negli USA), che per tutto l’anno dà agli italoamericani la possibilità di vivere momenti di condivisione durante iniziative che spaziano dalla religiosità alla cultura senza tralasciare momenti piacevoli di svago.

“È un onore per noi membri del Club – dichiara il presidente Manzolillo – vedere questi scatti su uno dei più prestigiosi quotidiani statunitensi. Sono momenti di vita quotidiana di teggianesi che ormai vivono qui negli Stati Uniti ma che non hanno mai dimenticato la loro Italia e che grazie ad associazioni come la nostra hanno la possibilità di continuare a condividere le tradizioni legate alle nostre origini”.

– Chiara Di Miele –