Per un’azienda gestire le tasse automobilistiche dei veicoli in dotazione può diventare complicato, con il rischio che si verifichino anche dimenticanze in merito ai pagamenti in scadenza.

Da oggi questo problema può essere risolto in maniera comoda e agevole grazie al contratto di gestione personalizzato dell’Agenzia Ricciardone – Delegazione ACI di Sala Consilina.

Sarà l’Agenzia con sede in via Santa Maria della Misericordia ad occuparsi delle scadenze, dei pagamenti e delle irregolarità fiscali relative ai mezzi aziendali.

In questo modo le scadenze saranno verificate periodicamente, i pagamenti verranno effettuati sempre in regola e non si corre il rischio di ricevere sanzioni inattese.

Il vostro unico impegno sarà quello di fornire l’elenco delle targhe aggiornato quando cambiano i mezzi in flotta.

Contatta l’Agenzia Ricciardone-Delegazione ACI per ricevere la bozza di contratto o recati in sede in via Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina. Per maggiori informazioni scrivere a agenziaricciardonesrl@gmail.com

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –