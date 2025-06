“Celebrare oggi i 211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri significa rendere omaggio a una delle istituzioni più amate e rispettate del nostro Paese. È un’occasione per ribadire, con convinzione e gratitudine, il valore del servizio quotidiano che migliaia di donne e uomini in divisa prestano a tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale”.

E’ quanto afferma il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che stasera parteciperà alla cerimonia per l’anniversario della Benemerita in programma nell’area della Torre Guevara a Potenza.

La ricorrenza cade il 5 giugno, data in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Fondata il 13 luglio 1814 l’Arma dei Carabinieri è da sempre considerata una delle espressioni più autentiche della Nazione, dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri.

“L’Arma – aggiunge Bardi – rappresenta un presidio essenziale di fiducia e stabilità per le nostre comunità, anche nei territori più piccoli e periferici, come quelli della nostra Basilicata. La loro presenza, discreta ma determinata, è un punto di riferimento sul piano della sicurezza e su quello umano. I Carabinieri sono vicini ai cittadini, ascoltano, intervengono, prevengono. E lo fanno con dedizione, senso del dovere e spirito di sacrificio. In questa giornata così significativa rivolgo un pensiero commosso a tutti i militari dell’Arma che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. A loro e alle famiglie va il nostro rispetto e la nostra riconoscenza. Desidero infine ringraziare tutti i Carabinieri della Basilicata per il lavoro che svolgono con professionalità e passione. La Regione è e sarà sempre al loro fianco, consapevole che senza legalità non può esserci né sviluppo né giustizia sociale”.