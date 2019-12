Tanti visitatori e pietanze prelibate per l’inaugurazione della Sagra del Fagiolo di Controne

Ha preso il via ieri pomeriggio a Controne la Sagra del fagiolo, giunta quest’anno alla 37^ edizione.

La manifestazione, promossa dal Comune, ha visto già nella giornata di ieri la presenza di tantissime persone per le quali la sagra del rinomato fagiolo di Controne rappresenta, ormai, un appuntamento da non perdere.

“Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito all’organizzazione di questa manifestazione -ha riferito il Presidente del Consiglio comunale di Controne, prof. Marco Caponigri – Abbiamo cercato di fare in modo che i nostri turisti siano messi nella condizione ottimale di trascorrere qualche ora con noi, gustando il nostro prodotto tipico e, allo stesso tempo, visitare anche i nostri luoghi“.

La manifestazione continuerà per tutta la giornata di oggi per concludersi in serata, in compagnia di tanta buona musica, balli e fiumi di ottimo vino.

– redazione –