Tanagro Opportunità Giovane. In dirittura d’arrivo il Laboratorio per Creazione di Impresa

Sono in dirittura d’arrivo le attività del “Laboratorio Creazione di Impresa ed Orientamento al Lavoro” teso a valorizzare idee sostenibili di giovani, da attuare attraverso la definizione del business-plan e la progettazione di iniziative di sviluppo occupazionale. Le iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Tanagro Opportunità Giovane ” promosso dai Comuni di Auletta e Teggiano che coinvolge giovani under 36 provenienti dai territori del Vallo di Diano e del Tanagro attraverso il programma Benessere Giovani Campania.

Produzioni artigianali, trasformazione di prodotti agricoli, gastronomia, servizi alle persone, valorizzazione di brand, piccola ricettività, riciclo creativo, servizi di comunicazione e industria 4.0 sono le attività su cui i giovani stanno investendo tempo per concretizzare il loro protagonismo economico e sociale nelle aree interne a sud di Salerno.

Le azioni di orientamento, coaching e fundraising sono curate dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. di Salerno, struttura partner del progetto che vanta un background pluriennale in materia di creazione di impresa, progettazione e attuazione di progetti complessi a valenza nazionale ed internazionale. Le attività si tengono tutti i venerdì pomeriggio presso il Centro di Aggregazione Sociale “Dianum” di San Marco a Teggiano, a partire dalle ore 15.00, e vedono il coinvolgimento degli allievi del laboratorio che organizzano, con i loro coach, anche attività di front office rivolta ad associazioni, istituzioni, scuole, giovani interessati a mettersi in proprio e ad intraprendere iniziative occupazionali.

Un ulteriore riferimento a sostegno dello sviluppo e del lavoro voluto dal sindaco di Teggiano Michele Di Candia dove l’utenza può acquisire informazioni e assistenza su programmi e opportunità quali Resto al Sud, Garanzia Giovani, Yes I Start up, Fermenti 2019 oltre a informazioni utili sulle modalità di funzionamento delle strutture territoriali destinatarie di fondi per lo sviluppo economico e sociale: il G.A.L. Diano, la Strategia delle Aree Interne del Vallo di Diano e il Consorzio Sociale Ambito S10. L’obiettivo risiede nel consolidare il ruolo propulsivo dell’Ufficio Europa Teggiano, struttura divenuta una realtà che ha consolidato la propria presenza sul territorio dell’intera provincia di Salerno, chiamato a verificare la fattibilità tecnica, economica, di mercato e logistica di nuove iniziative e accreditata da Invitalia S.p.A. per il programma Resto al Sud.

“L’intera iniziativa laboratoriale e di front office si è caratterizzata, sempre più, quale riferimento informativo territoriale, capace di colmare l’assenza di strutture di prossimità impegnate in materia di sviluppo imprenditoriale e di orientamento per nuova occupazione” ha dichiarato il consigliere delegato allo Sviluppo e ideatore dell’Ufficio Europa Teggiano, Cono Morello.

– Chiara Di Miele –