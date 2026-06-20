Taglio del nastro a Sala Consilina per il Lamura Evolution Day, la due giorni della DFL del Gruppo Lamura che inaugura il nuovo opificio C1 e celebra i primi cinquant’anni di attività. Ne ha fatta di strada l’azienda da quando il lungimirante fondatore Pinuccio Lamura ne pose le basi. Oggi è guidata dai figli Pasquale, Francesco e Carol che in questo weekend hanno invitato clienti, fornitori, agenti, collaboratori e figure istituzionali per festeggiare un altro brillante traguardo.

Da cinquant’anni il Gruppo opera nella distribuzione di materiale per ferramenta, ma è sempre pronto a nuove sfide e ad operare in continua evoluzione. Ne è chiaro esempio il Lamura Evolution Day, un punto interessante di incontro che anticipa l’evoluzione del mercato creando connessioni concrete tra i partecipanti.

Presenti all’evento inaugurale, insieme alla famiglia Lamura e a tutto il team DFL, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca, il parroco don Gabriele Petroccelli, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano con gli amministratori, il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il consigliere regionale Corrado Matera. Per la Monte Pruno erano presenti anche il Vicepresidente Antonio Ciniello, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e il Preposto di Filiale Francesco Grippo.

“Esprimiamo gioia e ammirazione per i fratelli Lamura che hanno osato crescere in questa prospettiva – ha esordito il Vescovo -. Grazie a chi attraverso l’intuizione della Fondazione Lamura riesce ad esprimere vicinanza e solidarietà ai nostri fratelli più bisognosi“. Chiaro il riferimento ad una importante costola del Gruppo imprenditoriale, la Fondazione Pinuccio Lamura, che sostiene la comunità, ispirata dai principi di solidarietà, condivisione e vicinanza sociale.

Emozionati i titolari dell’azienda che per l’occasione hanno ricevuto l’abbraccio, ideale ma anche fisico, non solo di tutti i loro cari ma anche dei tanti ospiti dell’evento. “Grazie di essere con noi da 50 anni – ha dichiarato Pasquale Lamura, Vicepresidente del CdA della DFL -. Oggi abbiamo deciso di aprire le porte di casa nostra guardando in faccia chi lavora per noi, gli agenti, i partner, i fornitori. Con l’auspicio che il nostro prosieguo sia altrettanto indimenticabile“.

“Questo opificio non è solo un investimento aziendale, ma un impegno per i giovani, il territorio, i nostri collaboratori, gli agenti e i clienti. A ciascuno di loro dico grazie. Continuiamo il nostro lavoro con responsabilità, umiltà, trasparenza e rispetto verso chi ci seguirà” ha aggiunto il Presidente del CdA, Francesco Lamura, orgoglioso di aver mostrato a tutti il nuovo complesso che sorge a pochi metri dalla sede principale di via Santa Maria degli Ulivi.

Lamura Evolution Day continua domani, domenica 21 giugno, dalle 9.00 alle 18.00. Per l’occasione sarà presente in qualità di madrina Samira Lui, volto amato della tv grazie al noto quiz-show “La Ruota della Fortuna”.

GUARDA TUTTE LE FOTO