Sviluppo rurale e agricoltura innovativa. Se ne discute domani a Sala Consilina

Si terrà domani, martedì 9 aprile, l’incontro dal titolo “Conoscere per…” organizzato dall’Associazione “Artis” di Atena Lucana.

Il dibattito si terrà nell’aula magna dell’Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Sala Consilina.

“L’argomento di cui si discuterà – riferisce Michela Lobosco, Vicepresidente dell’Associazione Artis – sarà l’agricoltura innovativa vista in maniera diversa da quella tradizionale. Non si tratterà più di pochi ortaggi coltivati per soddisfare le proprie esigenze ma la programmazione di una coltivazione intelligente in base al terreno, al clima e alle esigenze di mercato. Per ottenere tutto ciò bisogna applicare tecniche di marketing comuni e completamente sconosciute alla maggior parte di coloro che si applicano nella produzione agro-alimentare”.

Il convegno sarà coordinato e moderato dal giornalista Pietro Cusati, i saluti istituzionali saranno affidati alla professoressa Antonella Vairo, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Cicerone di Sala Consilina, a Francesco Cavallone, Sindaco di Sala Consilina e a Michela Lobosco, Vicepresidente dell’Associazione Artis di Atena Lucana.

Le testimonianze concrete di quanto sia importante applicare le nuove tecnologie per innovarsi e non rimanere fuori dal mercato saranno Maria Stellato, Pietro Verrastro, Pietro D’ Elia, Sebastiano Petrilli e Francesco Vairo.

A chiudere i lavori sarà il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che illustrerà come il Progetto Aree Interne può essere di aiuto ai nuovi imprenditori agricoli.

L’appuntamento è alle ore 10,30.

