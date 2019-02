Svastiche sulle saracinesche del Circolo Pd a Salerno. Forza Nuova:”Totalmente estranei ai fatti”

Svastiche sulle saracinesche dei locali che ospitano il Circolo del Partito democratico a Salerno al Parco Arbostella. Questa l’amara scoperta fatta ieri dai locali dem dinanzi alla sede in cui si riuniscono gli esponenti del partito. Oltre al simbolo vietato nelle scritte, fatte utilizzando uno spray di colore rosso, si legge “Forza Nuova“, come a rivendicarne la paternità.

“Quello accaduto al nostro Circolo è un gesto frutto di questo clima di odio che si respira palpabilmente nel Paese – fanno sapere dal Pd Salerno – e le azioni di questo governo e le parole di alcuni esponenti politici rappresentano la miccia, pericolosa, di atti di intolleranza che si stanno verificando, sempre più frequentemente, in Italia. È un’intimidazione che denunceremo penalmente. Non è impossibile risalire ai responsabili. È un’esigenza di sicurezza, innanzitutto, verso un quartiere cui abbiamo dato uno spazio di confronto. Libero, democratico, inclusivo. Luminoso. Alla luce del sole, come quello che c’è stamattina e che prevarrà, sul buio in cui vorrebbero farci ricadere. Non ci faremo intimorire, al contrario! Però, che aprano gli occhi in tanti, perché non sono sciocchezze. E’ lo squadrismo che vuole tornare, che vuole far sentire i tacchi, perché si sente autorizzato dal potere. Noi non ne abbiamo paura, ma chiediamo a tutti di non sottovalutare più nulla“.

Dal canto suo “Forza Nuova Salerno” fa sapere di essere totalmente estranea a quanto accaduto. “La forza delle nostre idee annichilisce gli avversari – affermano – non conosciamo altri mezzi per intimorire. Questo è il nostro stile, questa è la politica di Forza Nuova! Pertanto respingiamo con forza ogni addebito nei nostri confronti e diciamo ai paladini dell’onestà di cercare altrove i responsabili di tali gesti e sicuramente non dovranno fare molta strada considerando il crescente degrado in cui è piombata la città a giuda Partito Democratico“.

– Chiara Di Miele –