Il Plesso Geometri dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina è stato di recente tra i protagonisti della I edizione delle “Olimpiadi della Topografia” della provincia di Salerno.

Alla gara, riservata agli studenti iscritti alle classi III e IV del corso C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio), hanno preso parte, presso l’Istituto “Galilei – Di Palo” di Salerno, alcuni allievi provenienti da otto istituti per geometri della provincia di Salerno (Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Contursi Terme, Sala Consilina, Sapri, Vallo della Lucania e Salerno).

Gli alunni hanno affrontato con impegno e serietà le prove della competizione dimostrando le loro capacità e la loro competenza in un’appassionante gara, cimentandosi in prove individuali, risolvendo problemi topografici differenziati per classe ed una prova pratica uguale per tutti.

Soddisfazione per l’I.I.S. “Cicerone” di Sala Consilina e in particolar modo per il C.A.T. che ha visto classificarsi al terzo posto, per la categoria relativa alla classe III, l’alunno Umberto Monaco.

La cerimonia di premiazione delle “Olimpiadi della Topografia”, tenutasi nel Salone dei Marmi al Comune di Salerno, ha visto la partecipazione del sindaco di Salerno, del presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Salerno e di numerose personalità istituzionali e del settore tecnico oltre che dei docenti, dirigenti scolastici e di un nutrito gruppo di alunni provenienti dalle otto scuole partecipanti.

La consegna dei premi è stata preceduta da un dibattito che ha messo in luce l’importanza che riveste la figura del geometra sul territorio e nella società odierna oltre alle numerose opportunità di lavoro che oggi tale professione offre.

Questa I edizione delle “Olimpiadi della Topografia” è stata, dunque, un’esperienza davvero educativa in quanto, oltre ad aver offerto agli alunni un’occasione per confrontarsi e migliorare la loro formazione scolastica ed umana, dimostra come la passione e l’impegno siano sempre alla base di qualsiasi risultato si voglia ottenere.

– Paola Federico –