Il Consiglio comunale di Buonabitacolo approva il Bilancio consuntivo. Guercio:”Notevoli risultati”

Importante Consiglio comunale ieri sera a Buonabitacolo dove è stato approvato il Bilancio consuntivo 2018.

Al centro della seduta, ancora una volta, la delicata situazione dell’Ente che attualmente sostiene un Piano di Riequilibrio Finanziario.

Proprio in merito a questo Piano, la Corte dei Conti ha sollevato obiezioni sui tempi di presentazione con il rischio conseguente del dissesto finanziario. La situazione è stata illustrata dal vicesindaco e assessore con delega al Bilancio Enza Basile che ha annunciato le procedure per il ricorso. Una situazione che secondo Basile sarebbe paradossale dopo che è stata gestita la maggior parte della massa debitoria e dei debiti fuori bilancio. Il vicesindaco ha inoltre relazionato sulla gestione del Bilancio. Assente la minoranza consiliare.

“Stiamo cercando di risolvere la parte debitoria del Comune – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Guercio – così da poter avviare una fase di programmazione. Per l’anno 2019 chiediamo ancora un sacrificio alla cittadinanza così da poter avere il prossimo anno un altro tipo di Bilancio che ci permetta di entrare in Ordinario. Mi auguro una proficua partecipazione e collaborazione da parte di tutti”.

La seduta di consesso civico è stata inoltre occasione per illustrare il secondo anno di gestione dell’Amministrazione Guercio. “Le gravose condizioni hanno richiesto grande impegno e la fase di pre-dissesto ha condizionato la nostra attività iniziale. – ha dichiarato il primo cittadino – Nonostante l’inesperienza abbiamo avuto notevoli risultati e chiudiamo il 2018 con un disavanzo di 28mila euro e con l’aumento della somma di accantonamento. Ben 243mila euro di IMU sono stati recuperati a dimostrazione dell’attenzione per il recupero dei tributi così come per la TASI e altre imposte comunali”.

“Ringrazio inoltre la Comunità Montana Vallo di Diano – ha aggiunto – per i lavori di sistemazione svolti nella piazzetta di San Donato e nelle aree adiacenti alla Casa comunale e alla Stazione dei Carabinieri. Inoltre, considerati alcuni bandi di finanziamento messi a disposizione dal GAL Vallo di Diano, abbiamo deciso di candidare il progetto di ristrutturazione del mulino donato dalla famiglia Rosso”.

Tra i lavori menzionati da Guercio, inoltre, risulta la sistemazione dell’area vecchia del cimitero e di alcuni loculi fatiscenti e la messa in sicurezza del tratto Villa San Biagio-Via Sant’Antonio grazie al contributo previsto dal Ministero dell’Interno per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti.

In conclusione Angela Lombardi è stata nominata nuovo Revisore dei Conti.

– Claudia Monaco –