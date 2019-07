Successo a Teggiano per la manifestazione finale della Masterclass di Fisarmonica tradizionale

La musica grande protagonista, ieri sera, nella manifestazione finale della master class di fisarmonica tradizionale, svoltasi presso la Chiesa di San Francesco a Teggiano.

Una serata straordinaria che, promossa dall’Associazione Musicale “Clementi” diretta dal Maestro Luigi Di Miele, ha visto presenti 22 corsisti provenienti da ogni parte d’Italia che, in una tre giorni intensiva, hanno coronato il loro sogno di avere come docenti il Maestro Giuseppe Scigliano del Conservatorio di Avellino ed il Maestro serbo Miljan Bjeletic, professore di fisarmonica presso la Facoltà di Arte di Nish in Serbia.

Al termine della manifestazione applausi a scena aperta per tutti i corsisti che hanno deliziato la platea per oltre due ore.

“Voglio ringraziare prima di tutto i maestri Scigliano e Bjeletic per la loro presenza a Teggiano – ha detto al termine della manifestazione il Maestro Luigi Di Miele – la loro presenza, infatti, ha richiamato tantissimi corsisti provenienti da ogni parte d’Italia. Inoltre voglio ringraziare il Dirigente scolastico del Liceo Artistico di Teggiano Rocco Colombo ed il suo collaboratore Germano Torresi per la loro disponibilità e la loro vicinanza. Se abbiamo scelto Teggiano come location per questo evento, infatti, è grazie proprio alla loro disponibilità nel metterci in relazione con il Liceo Artistico che rappresenta un’eccellenza non soltanto per il territorio comunale di Teggiano ma per tutto il Vallo di Diano”.

Presente alla manifestazione anche il maestro Daniele Brando con il quale è stato già abbozzato il nuovo programma in vista della prossima master class prevista per il prossimo anno.

