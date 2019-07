San Pietro al Tanagro: apre i battenti con successo la VI edizione de “Le Notti dei Mulini”

Ha aperto i battenti con successo ieri sera a San Pietro al Tanagro la VI edizione de “Le Notti dei Mulini – Rural Festival”. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro con il patrocinio del Comune e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Tanta gente ha preso parte all’ormai consolidata manifestazione che come ogni anno si svolge nel Parco dei Mulini in località Setone, luogo splendido e incontaminato situato a pochi passi dal centro storico del paese.

La serata è iniziata con l’esibizione del gruppo napoletano “Bagarija Orkestar” che ha allietato i presenti con la sua musica ispirata alle fanfare balcaniche contaminata da sonorità partenopea. A seguire sono saliti sul palco i “Ragnatela Folk Band” che hanno proposto un viaggio nella musica tradizionale e popolare del sud Italia.

Si sono esibiti in uno spettacolo acrobatico e con il fuoco anche Domenica Pinto e Antonella Petrazzuolo e come ogni anno ha fatto tappa nel Parco dei Mulini il Be.Cool in tour con un dj set etnico.

Oltre alla buona musica e al buon cibo locale con prodotti a km 0, protagonista dell’evento è stata anche l’arte in tutte le sue forme. Infatti vi erano installazioni di luci e di arte permanenti, un mercatino artigianale e l’esposizione di opere di vari artisti locali.

Questa sera a conclusione delle due serate si esibirà il gruppo “Kiepò” e successivamente avrà luogo la Festa della Pizzica e della Taranta del Vallo di Diano.

– Annamaria Lotierzo –