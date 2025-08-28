Si stanno disputando in queste sere le semifinali del torneo di pallavolo “San Marco in Volley”, iniziato lo scorso 18 agosto e che ha visto alternarsi nel campetto comunale di San Marco numerose squadre giunte non solo da Teggiano, ma da diversi comuni del Vallo di Diano.

Il torneo, giunto alla sua settima edizione, si conferma ogni anno un vero successo in grado di unire lo sport alla sana aggregazione, infatti ogni sera nel piccolo centro della frazione teggianese i partecipanti delle squadre, quest’anno giunte anche da Atena Lucana, Sala Consilina, San Rufo, Sassano e Buonabitacolo, hanno modo di divertirsi e socializzare tra di loro.

Il torneo è nato nel 2014 dalla volontà di Lino Maurizio Nonelli in collaborazione con la parrocchia di San Marco Evangelista e il bar Amici di San Marco e ogni anno viene organizzato nei giorni successivi al Ferragosto. Le sue edizioni si sono susseguite fino al 2017, anno in cui c’è stato uno stop interrotto poi nel 2023 con la voglia, da parte degli organizzatori, di ritornare in campo.

“Il torneo – spiega Lino – nasce prima di tutto come momento di aggregazione tra partecipanti e spettatori. Abbiamo voluto mantenere la tradizione di organizzarlo ogni anno dopo Ferragosto per prolungare in un certo senso l’attività sociale fino a fine mese. La prima edizione è nata con l’aiuto di amici quando non avevo ancora compiuto 18 anni e mai avrei pensato che a distanza di 11 anni saremmo ancora stati qui nel campetto di San Marco a divertirci e a rendere vivo uno sport straordinario come la pallavolo. Così come sono trascorsi questi 11 anni, siamo fiduciosi di andare avanti ancora per molti anni“.

L’appuntamento è dunque previsto per questa sera con l’ultima semifinale, durante la quale si sfideranno in campo le squadre CLAMG, I Pallavolisti DOC, Melbourne Folks e Valpneus, e domani con la finale del torneo.