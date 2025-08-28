Dai blitz contro i clan di camorra, passando per interventi salvavita, fino a operazioni quotidiane di vicinanza alla popolazione.

Con questi motivi, nel cortile monumentale della Caserma Salvo D’Acquisto, sede della Legione Carabinieri Campania, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala ha ufficialmente riconosciuto il valore dei suoi uomini.

Le onorificenze sono state consegnate in una cerimonia sobria ma carica di significato. Tra gli interventi premiati ci sono operazioni contro la camorra in diverse province campane, salvataggi di persone in crisi e atti di coraggio che hanno salvato vite.

“Ogni giorno affrontate sfide complesse, spesso lontano dai riflettori, ma sempre con impegno, competenza e senso del dovere – ha affermato il Generale La Gala rivolgendosi ai suoi militari-. Siete esempi luminosi di coraggio, sprezzo per il pericolo e umanità. Ogni gesto è un tassello nella costruzione delle nostre istituzioni. Il vostro successo non è mai casuale, è frutto di lavoro di squadra, sacrificio condiviso e una missione chiara: tutelare, prevenire, aiutare”.

In tale contesto un riconoscimento è stato dato anche al Brigadiere Capo Rosario La Via, di San Pietro al Tanagro, al quale, a conclusione della sua attività di servizio, l’Arma dei Carabinieri ha inteso dare atto delle sue qualità morali e professionali delle quali ha dato prova, esprimendo inoltre nei suoi confronti riconoscenza per il senso del dovere e l’impegno dimostrati.

Nel riconoscimento viene testimoniato il suo passato con lusinghiere attestazioni caratteristiche e i vari riconoscimenti, fra cui la Croce d’Argento con stelletta per anzianità di servizio, un encomio solenne, il nastrino di merito per l’emergenza Covid 19 e un’attestazione di pubblica benemerenza della Protezione Civile.

Durante la cerimonia, infine, il Generale ha rivolto un invito ai Carabinieri: “Avvicinate i giovani, parlate con loro. Mostrate con l’esempio cosa significa vivere con rettitudine. Voi siete i veri influencer della legalità” e sottolineando il valore del sostegno familiare ha aggiunto che “il sostegno silenzioso dei vostri cari è fondamentale per affrontare ogni sfida”.