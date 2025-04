Si è tenuto ieri il convegno “Oltre il tempo: costruire buone pratiche per invecchiare bene”, un appuntamento che ha riscosso grande interesse e partecipazione.

L’evento, organizzato dalla Cooperativa Iskra in collaborazione con il Consorzio Sociale del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, si è svolto presso il Centro Residenziale per Anziani “Montedoro” a San Pietro al Tanagro, con l’obiettivo di approfondire il concetto di well-aging, l’invecchiamento attivo e il ruolo dello sport nella terza età.

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di Michele Di Candia, Presidente del Consorzio Sociale del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di prossimità svolto dalla Cooperativa Iskra sul territorio e il sostegno del Consorzio alle iniziative rivolte alla qualità della vita nella terza età.

A seguire, la relazione del dottor Pierdomenico Di Benedetto, medico chirurgo, psicoterapeuta e attualmente medico di Medicina generale presso l’ASL di Salerno. Il suo intervento si è concentrato su alcuni pilastri fondamentali per un invecchiamento sano: una corretta alimentazione, la scelta di cibi meno dannosi per l’organismo e l’importanza di adottare abitudini mirate, sia a tavola che nell’attività fisica, per ridurre il rischio di sviluppare patologie.

Successivamente, è intervenuto Daniele Necci, esperto in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute e istruttore di attività motoria presso il centro “Il Colibrì”. Nel suo contributo ha evidenziato il ruolo dello sport nella terza età come strumento essenziale per il benessere fisico e mentale, riportando la sua esperienza e sottolineando l’importanza di stimolare il movimento a qualsiasi età.

Dopo gli interventi si è aperto un ampio dibattito con un pubblico numeroso e coinvolto, che ha dimostrato grande interesse per gli argomenti trattati. Il convegno si è concluso con la promessa di un nuovo incontro, per esplorare ulteriori aspetti dell’invecchiamento attivo e della qualità della vita nella terza età.