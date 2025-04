E’ stata presentata questa mattina in Questura a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, “Più sicuri insieme”, la campagna di informazione della Polizia di Stato per il contrasto delle truffe agli anziani.

“L’obiettivo – ha esordito il Questore Giuseppe Ferrari – è quello di sensibilizzare gli anziani, e non solo, a prestare maggiore attenzione favorendo l’adozione, da parte degli stessi, a misure di autotutela che consentano loro di evitare di incorrere in truffe e raggiri da parte di malintenzionati”.

Gli uffici della Questura di Potenza sono impegnati non solo in un’attività repressiva ma anche preventiva, ne sono una testimonianza i diversi fogli di via emessi dal Questore nei mesi scorsi, nonché le iniziative di sensibilizzazione portate avanti in autonomia o in collaborazione con enti e associazioni locali.

“Segnale positivo – ha continuato il Questore Ferrari – le tante telefonate che arrivano al numero di emergenza che ci consentono di intervenire subito ed in alcuni casi di scongiurare anche il perpetrarsi della truffa”.

Durante l’incontro con i giornalisti, il Questore, affiancato dal Dirigente dell’U.P.G.S.P. e da quello del Commissariato di Melfi, ha presentato il vademecum realizzato dal Dipartimento della Polizia di Stato che condensa i suggerimenti più utili per non cadere vittime di truffatori e dove sono anche riportati i “modus operandi” più frequenti utilizzati.

La brochure è stata divulgata anche a tutti i Comuni e alle Diocesi della provincia che potranno dare un loro contributo con iniziative di prossimità, realizzate anche con la collaborazione della Polizia di Stato, nel contrasto di tale fenomeno.