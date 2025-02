Grande successo ieri sera presso la sala conferenze della storica “Società Operaia Torquato Tasso” di Sala Consilina, in occasione della presentazione del libro di Tiziana Rinaldi Castro Acamantis “Guida alla New York ribelle”.

Una serata da incorniciare per la comunità di Sala Consilina che si è stretta intorno ad una delle sue figlie più illustri che, dopo aver presentato in lungo ed in largo in tutta Italia il suo lavoro, ci ha tenuto tanto a presentarlo anche nella sua città natale. Partita giovanissima da Sala Consilina verso gli States, Tiziana vive attualmente a New York, lavora come docente presso il “Francis College” a Brooklyn dove insegna “Mafia nella finzione e nella storia”, e presso la Montclair State University dove insegna “Letteratura greca e mitologia classica”.

L’evento, promosso dalla “Società Operaia Torquato Tasso”, in collaborazione con il Comune di Sala Consilina e con l’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano, ha visto la presenza del Presidente del sodalizio salese Michele Calandriello, del segretario Antonio Wancolle, del sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano e del co-presidente dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano e direttore di Italia2 TV Nicola Ammaccapane. A dialogare con l’autrice è stato il Presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Vallo di Diano, il direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo.

“Voglio ringraziare tutti voi che siete qui questa sera in maniera così numerosa – ha riferito nel suo intervento Tiziana Rinaldi Castro Acamantis – Sono davvero onorata di essere qui e vi ringrazio davvero per questa bellissima accoglienza. Questo lavoro descrive angoli vitali e originali di New York, una città popolata di arte, di dissidenti, di gente comune, di operai, di socialisti. E’ la rappresentazione di una città che non sta sotto la luce dei riflettori perché, evidentemente, a New York non ci sono soltanto Central Park, Times Square o l’Empire. New York è anche e soprattutto la città dove uomini e donne hanno invertito il cammino del mondo”.

Una rappresentazione di una New York curata da chi questa città la conosce in tutti i suoi aspetti. Una “creatura bifronte” dove è possibile incontrare le voci più dissidenti dell’arte e della letteratura americana e i protagonisti della rivoluzione musicale del jazz, del rock, dell’afropunk, del rap, dell’hip hop.

“Siamo onorati di ospitare questo straordinario evento – ha riferito il Presidente della “Società Operaia Torquato Tasso” di Sala Consilina Michele Calandriello – Tiziana è una eccellenza della nostra terra ed averla qui rappresenta per noi un orgoglio ed un privilegio ed il mio pensiero non può non andare a sua madre, la notaia Agnese Bruno, che è stata una nostra socia e che ha contribuito alla crescita della nostra associazione.”