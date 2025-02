Caccia a Cupido al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Domenica 16 febbraio, a conclusione della settimana degli innamorati, si svolgerà un evento all’insegna del divertimento e dell’amore.

A partire dalle ore 18:00 inizierà la “Caccia ai cuori di Cupido”. Si tratta di un’emozionante avventura rivolta a tutti i bambini che dovranno andare alla ricerca dei cuori nascosti nel Centro Diano che ha organizzato l’evento in collaborazione con Baby Liberty.

L’iscrizione al gioco è gratuita e alla fine è previsto un premio per tutti i partecipanti.

“Un evento organizzato per regalare un pomeriggio speciale a tutta la famiglia. Non mancare, ti aspettiamo con tanto entusiasmo!” fanno sapere dal Centro Commerciale Diano che vi aspetta in via Pantoni ad Atena Lucana.

Inoltre è possibile approfittare ancora di queste ore per recarsi nei negozi del Centro e acquistare i regali in vista di San Valentino.

