Successo a Sala Consilina per la partita di beneficenza con Nonna Rosetta e i ragazzi di Casa Surace

Grande partecipazione e tante risate ieri sera a Sala Consilina, presso lo Stadio comunale “Osvaldo Rossi”, dove ha avuto luogo una partita di beneficenza, organizzata dal Comitato di Quartiere Madonna del Monte.

Il Comitato è nato con lo scopo di far conoscere la splendida Cappella della Madonna del Monte, situata nel centro storico in via Mario Pagano, e di condurre una campagna di sensibilizzazione per il recupero architettonico e la valorizzazione degli spazi. Infatti i soldi raccolti durante la partita serviranno per cominciare i lavori di ristrutturazione del giardino.

Due le squadre scese in campo, una composta dalle persone del quartiere e i ragazzi di Casa Surace e l’altra composta da una rappresentativa locale. I giocatori in campo sono stati accompagnati dai piccoli allievi dell’Accademy Milan, mentre il calcio d’inizio al match è stato dato dalla star indiscussa del web Nonna Rosetta.

“E’ una chiesa bella e dimenticata – sottolinea Luca Andresano – Questa raccolta fondi è un modo per poterla recuperare e restituire alla comunità. Abbiamo fatto un piccolo sopralluogo e ammetto di non averla mai vista prima. E’ un duro lavoro ma non bisogna mollare”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Daniele Pugliese che ha sottolineato come “la vera tradizione parte dal centro storico ed è lì che si è sviluppato ogni paese. Dare una mano alla ricostruzione non può che farci piacere sia per quello che raccontiamo sia perché siamo salesi”.

“Il Comitato nasce proprio dall’idea di riqualificazione e di rigenerazione urbana, coinvolgendo tutto il quartiere – dichiara Sebastiano Curci, uno degli organizzatori – La cappella rappresenta la piazza dell’intero abitato e si vuole partire da lì in quanto può diventare anche un luogo culturale. Abbiamo già organizzato altri eventi aprendo anche degli spazi del giardino. Vorremmo che le persone che vengono a conoscere questo monumento possano usufruire degli spazi per creare nuovi eventi”.

Questa sera, alle ore 19.30, il professore di antropologia Paolo Apolito presenterà il suo monologo “Tre Compari musicanti. Storie minime della grande Storia: briganti, borbonici, francesi“.

