Si sente male mentre si trova in un tratto di costa impervio nei pressi di Punta del Telegrafo ad Ascea.

E’ accaduto questa mattina, quando un cittadino ha allertato i soccorritori dopo aver notato un sub in difficoltà in una zona raggiungibile quasi esclusivamente via mare.

Verificata la segnalazione, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, guidato dal Tenente di Vascello Alessio Manca, ha inviato sul posto la motovedetta SAR CP 855 e il battello GC A98, insieme ad una pattuglia da terra partita dal Porto di Acciaroli.

Constatata l’impossibilità di soccorrere il malcapitato via terra, è stato trasbordato via mare anche grazie all’ausilio del cittadino che lo ha soccorso e che lo ha aiutato a raggiungere la motovedetta per poi assicurarlo al personale di bordo dell’unità della Guardia Costiera.

Il sub è stato così trasportato fino al Porto di Acciaroli dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha successivamente accompagnato in ospedale a Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.