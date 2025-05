Le esperienze dei pazienti dopo aver sofferto di bronchite, polmonite o broncopolmonite raccontano spesso di una stanchezza persistente e debilitante.

I sintomi comuni di affaticamento post-malattia respiratoria possono variare da una sensazione generale di debolezza a una fatica estrema che compromette le attività quotidiane. I pazienti spesso descrivono una fame d’aria come se non riuscissero più a respirare a pieni polmoni. Si sentono stanchi e questo influenza la qualità della vita e la capacità di riprendere le normali attività lavorative e sociali. Alcuni pazienti riportano anche problemi di concentrazione e disturbi del sonno che contribuiscono a peggiorare il senso di stanchezza generale.

Questi racconti evidenziano l’importanza di affrontare in modo efficace la fatica post-malattia, sia attraverso il supporto medico adeguato che con l’adozione di strategie personalizzate per migliorare l’energia e il benessere generale.

Il ruolo del medico nella gestione della fatica è fondamentale per garantire un recupero efficace dopo polmonite e broncopolmonite. I pazienti affidano al medico il compito di valutare attentamente i sintomi di affaticamento post-malattia e di pianificare un trattamento mirato. Attraverso una corretta anamnesi ed esami clinici il medico può individuare le cause specifiche della stanchezza persistente e personalizzare le strategie terapeutiche.

In questi casi anche il farmacista può essere di aiuto prescrivendo degli integratori come il PQQ, noto anche come pirrolochinolinachinolo, che offre numerosi vantaggi nel processo di recupero energetico dopo polmonite e broncopolmonite. Questo composto è fondamentale per la produzione di energia nelle cellule, aiutando a ridurre la fatica e a migliorare le prestazioni fisiche. Ma quale organello produce energia nel nostro corpo?

Sono i mitocondri organelli presenti nelle cellule del nostro corpo in grado di produrre energia (molecole di ATP); per questo motivo sono anche indicati come le “centraline energetiche” delle cellule: questi minuscoli organelli, infatti, sono in grado di generare circa il 90% dell’energia necessaria per la sopravvivenza delle cellule. Il normale processo di senescenza e le infezioni delle vie respiratorie come bronchiti e broncopolmoniti provocano notevoli danni ai mitocondri, facendone inevitabilmente diminuire il numero e la funzionalità con il passare degli anni. L’invecchiamento dell’organismo, infatti, va di pari passo con l’invecchiamento dei mitocondri.

Con il PQQ possiamo attivare il processo di crescita di nuovi mitocondri, insieme alla riattivazione dei mitocondri esistenti e ridare nuova energia al nostro corpo. Devi sapere però che non tutti i PQQ sono uguali. Infatti per ottenere questi risultati è necessario utilizzare un PQQ ottenuto da un processo di produzione brevettato e con una purezza del principio attivo >99,0%.

Parlane con un farmacista esperto in integratori.