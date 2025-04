Paura questa mattina in via Domodossola, a Battipaglia, dove una studentessa è stata investita da un’auto in corsa.

Il tutto sarebbe accaduto quando la giovane, intenta ad attraversare la strada per recarsi a scuola, sarebbe stata raggiunta dalla vettura e sbalzata al suolo. Il conducente, poi, si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla malcapitata.

La studentessa è stata immediatamente soccorsa dai passanti che hanno allertato il 118 ad intervenire sul posto. Presa in carico dai sanitari è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Dai primi accertamenti pare che le sue condizioni non siano gravi.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e risalire al pirata della strada.