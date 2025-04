Ieri il Presidente della Regione Campania ha annunciato il finanziamento di tutti i progetti che riguardano la viabilità nelle aree interne.

“Un grande risultato per noi ieri mattina a Napoli a Palazzo Santa Lucia – ha commentato Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano -. Tutti i progetti della viabilità delle aree interne sono stati finanziati e per questo voglio ringraziare pubblicamente per la disponibilità il presidente Vincenzo De Luca e l’assessore Luca Cascone“.

Nel complesso si tratta di un finanziamento di 365 milioni per 147 interventi in 181 Comuni che hanno candidato progetti che rientrano sia nelle 7 Strategie SNAI che nei Masterplan (Litorale Domitio Flegreo, Aree Interne Valle dell’Ufita, Valle Caudina, Agro aversano, Salerno sud).

L’iter amministrativo per il via ai lavori richiederà circa un mese. “Si tratta di opere che hanno tutti i pareri di fattibilità, immediatamente cantierabili – ha precisato Esposito – Non sono risultati da poco. Nel nostro Vallo di Diano abbiamo 25 milioni di euro sui vari comuni, alcuni in forma associata, altri singoli: è un grande momento per rifare la viabilità nei nostri centri. Sono davvero molto soddisfatto“.

La Comunità Montana Vallo di Diano si è fatta promotrice dell’iniziativa, guidando le 6 Strategie Aree Interne della Campania.

In definitiva un messaggio di incoraggiamento ed augurio. “Il Vallo di Diano è un luogo splendido in cui vivere. Molte cose positive stanno avvenendo, dall’Alta Velocità all’aeroporto, senza dimenticare la stabilizzazione degli operai a tempo determinato e quest’ultimo finanziamento. Faccio i miei migliori auguri per questo periodo a tutti ed in particolare per una serena Pasqua” ha concluso Esposito.