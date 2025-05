L’Università degli Studi di Salerno avvia un procedimento disciplinare nei confronti dello studente che lunedì mattina ha rivolto frasi offensive al docente di Sociologia Gennaro Avallone nei corridoi della facoltà.

“In riferimento allo spiacevole episodio recentemente occorso negli spazi del nostro Ateneo e che ha visto coinvolto il Professore Gennaro Avallone è già stato attivato il procedimento disciplinare a carico dello studente identificato quale responsabile dell’episodio, come previsto dai regolamenti vigenti” fanno sapere dall’Unisa.

Ricordiamo che il ragazzo, rimproverato dal professore Avallone che chiedeva maggiore silenzio nei corridoi per poter fare lezione in tranquillità, aveva risposto pronunciando frasi dal tono volgare e poco rispettoso. “Ma stia zitto! T’ vuò sta zitto o no? Ma stai buon’ cu a cap’? Va’ a fa lezione e nun romp’ ‘o c….” sono le parole che si sentono in un video che è diventato virale sul Web in questi giorni e che è stato girato all’interno dell’Ateneo.

“Il Rettore Vincenzo Loia e l’intera Università degli Studi di Salerno stigmatizzano l’accaduto e, ribadendo con forza la centralità degli studenti, sottolineano che la stessa non può e non deve in nessun caso travalicare i limiti etici e comportamentali del rispetto e della civiltà” concludono dall’Unisa.

