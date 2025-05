Nella giornata di ieri una donna è stata arrestata dalla Polizia Penitenziaria per aver tentato di introdurre hashish, nascosta nelle parti intime, nel Carcere di Salerno.

La droga era destinata al compagno detenuto.

“Complimenti alla Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno per l’arresto – commenta l’Uspp con il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo e il segretario regionale Ciro Auricchio – La Polizia Penitenziaria è un corpo altamente specializzato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all’interno delle carceri a Salerno, nonostante il cronico sovraffollamento e il deficit di organico, che si attesta sulle 70 unità in meno, riesce, seppure con grande sacrificio, a mantenere l’ordine e la sicurezza interna“.