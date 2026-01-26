Sabato scorso a Moio della Civitella i Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 47enne del posto.

L’uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni aggravate e tentata rapina nei riguardi dell’ex compagna.

Le indagini, avviate dopo l’intervento dei militari presso l’abitazione della coppia nella notte del 31 dicembre, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che avrebbe aggredito la donna stringendole con le mani il collo per poi sottrarle il telefono cellulare.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.